2022年にNHKで放送されたドラマ版のシーズン1から4年、ついに映画となった『正直不動産』が、現在公開中だ。ドラマ版第1話からライバルとして時には戦い、時にはサポートし合ってきたのが、山下智久演じる永瀬財地と市原隼人演じる桐山貴久。ふたりの関係は、今回の映画『正直不動産』で大きな局面を迎える。そんなふたりを演じた山下と市原に、俳優として、役としてのお互いの印象、そして映画のラストで触れられた“あのこと”