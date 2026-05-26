◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）＝５月２６日、栗東トレセン皐月賞との２冠を目指すロブチェン（牡３歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ワールドプレミア）。最終追い切り前日のこの日は、角馬場から坂路へ向かい、ゆったりしたペースで駆け上がった。肌つやも良く、気配は絶好だ。杉山晴調教師は「変わりなくきています。順調です」とうなずいた。前走の皐月賞では、逃げてレコードで完