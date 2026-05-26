【モデルプレス＝2026/05/26】俳優の秋野暢子が5月26日、自身のInstagramを更新。前日のカレーを活用した朝食を公開した。【写真】69歳ベテラン女優「栄養バランス満点」前日のカレー活用した朝食公開◆秋野暢子、前日のカレー活用した朝食公開秋野は「今朝は昨日のカレーで朝ご飯です。玉子をのっけてタンパク質取りますね」とコメントし、くだいたゆで卵を乗せたカレー、トースト、ブルーベリーやバナナを乗せたヨーグルト、アイ