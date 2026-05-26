女優の榊原郁恵、俳優の和田雅成らが出演する東京マハロ２０周年記念公演の舞台「可もなく不可もない戦争」（脚本・演出矢島弘一）が５月２７日〜６月２日に東京・下北沢の本多劇場で上演される。劇団「東京マハロ」主宰で、放送中のフジテレビ系ドラマ「夫婦別姓刑事」（火曜・後９時）の脚本家としても知られる矢島の家族をモチーフにした自伝的物語。矢島は「３年前に亡くなった父とは８年くらい疎遠だったり、姉２人がフ