◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人―ソフトバンク（２６日・東京ドーム）巨人は２６日、ソフトバンク戦のスタメンを発表した。泉口友汰内野手が今季初の１番で先発出場。キャベッジ外野手が「６番・中堅」に入り、今季初のセンターでスタメン出場する。則本昂大投手が移籍後初勝利を目指して先発し、大城卓三捕手とバッテリーを組む。阿部慎之助前監督の辞任を受けて、指揮を執ることが決まった橋上秀樹監督代行の初陣と