◆日本生命セ・パ交流戦２０２６阪神―日本ハム（２６日・甲子園）阪神・中野拓夢内野手とドラフト１位・立石正広内野手（創価大）の新１、２番コンビで交流戦が開幕する。立石は１軍デビューから５試合に出場して２２打数９安打の打率４割９厘、１本塁打、５打点。ここまでは６番と１番で出場しており、２番に座るのは初めてとなった。相手は昨季の沢村賞右腕・伊藤だが、気後れすることなくフルスイングで勝負に挑む。以