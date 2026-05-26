メ～テレ（名古屋テレビ） 26日午後、愛知県稲沢市のJR東海道線の踏切で、貨物列車と車が衝突する事故があり、車に乗っていた男性1人が死亡しました。 警察によりますと午後1時半ごろ、稲沢市六角堂西町のJR東海道線の踏切で、貨物列車と軽トラックが衝突しました。 軽トラックには年齢のわからない男性1人が乗っていて、病院に搬送されましたが、死亡しました。 警察は、男性の身元の確認を進めています。