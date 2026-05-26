【スターバックス】では、夏にぴったりな「ソーダ系ドリンク」を発売中。見た目も爽やかで気分転換にもおすすめです。今回はそんな「新作ソーダ」のマニア激推しカスタマイズを紹介します。いつもと違う1杯を楽しんでみてはいかがでしょう。 炭酸多めの辛口ソーダ スタバファンの@lovesweetsmacaronさんは、新作の「チラックス ソーダ ストロベリー」を、氷少なめ & 炭酸水多め