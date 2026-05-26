メ～テレ（名古屋テレビ） 26日朝、愛知県春日井市の住宅の敷地内で、84歳の女性が倒れているのが見つかりました。女性は「息子に殴られた」と話していて、警察は殺人未遂事件として捜査しています。 警察によりますと、午前8時15分ごろ、春日井市西本町の住宅の敷地にあるカーポートで、女性が仰向けになって倒れているのを、通行人の男性が見つけ消防に通報しました。 倒れていたのはこの住宅に住