ミュージカル『刀剣乱舞』より、6月24日(水)にリリースされるシングルCD「新世（あらたよ）」刀剣男士 formation of 坂龍飛騰のジャケット写真が本日公開された。ミュージカル『刀剣乱舞』は、名だたる刀剣が戦士の姿になった刀剣男士を収集・育成・強化し、歴史改変を目論む敵を討伐する、大人気PCブラウザ・スマホアプリゲーム「刀剣乱舞ONLINE」(DMM GAMES/NITRO PLUS)が原案。「新世(あらたよ)」は、2025年上演のミュージカル