メ～テレ（名古屋テレビ） 少女にみだらな行為をしたとされる三重県警の元警察官の男に、執行猶予付きの有罪判決が言い渡されました。 不同意性交等などの罪に問われたのは、三重県警の元警察官・金丸昂太郎被告（30）です。 起訴状によりますと、金丸被告はおととし10月、和歌山市のホテルで、当時14歳の少女に現金3万円を渡す約束をしてみだらな行為をし、その様子を撮影したとされています。 金丸被告は起訴