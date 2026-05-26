浦和・肥田野蓮治が実感する「激しいギャップは自分で埋められる」浦和レッズのFW肥田野蓮治はルーキーイヤーのJ1百年構想リーグで開幕から5試合で3ゴールするなど鮮烈なデビューを飾ったものの、最終的には18試合で4ゴールという結果で終えた。徐々にスタメン出場の機会も減ってしまっているものの「課題も多く見つかったんで、そういう面では充実した1年目だった」と前向きに捉えている。桐蔭横浜大学から昨季中に浦和への加