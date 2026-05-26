◆日本生命セ・パ交流戦２０２６広島―ロッテ（２６日・マツダスタジアム）広島のスタメンが発表された。小園海斗内野手がベンチスタート。２４日・中日戦（バンテリンＤ）で初回２死一、二塁、鵜飼の三遊間のゴロに追い付きながらも捕球できず、途中交代を命じられていた。同カードの２２日にも初回の失策が失点につながるなど、精彩を欠いた守備が続いていた。代わって遊撃には矢野雅哉内野手が入った。先発は床田寛樹投手