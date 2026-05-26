“イヤミスの女王”の異名をとる小説家・湊かなえの集大成とされる社会派ミステリー。しかも、その原作者自らが「泣いた」と豪語する感動作、果たしてその真偽やいかに！?連休明けの映画館で調査してきました。【画像】原作者自ら「感動し、泣きました」と絶賛…湊かなえのコメント全文を見る今週のターゲット『未来』〈あらすじ・概要〉複雑な家庭環境で育ちながらも夢を叶えて小学校の教師となった真唯子（黒島結菜）。その