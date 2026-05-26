〈あらすじ〉2018年7月23日、フランス・パリ。5年前ウクライナから亡命してきたオクサナ（アルビーナ・コルジ）は、その日の夜、自身初の個展開催を控えている。【画像】「下着を脱ぎ捨て上半身をあらわに」裸で政府に抗議した…『OXANA／裸の革命家・オクサナ』を見る彼女は、ウクライナ西部のフメリニツキーの生まれ。幼くして絵の才能を認められ、アルコール依存症の父とそれを支える母のために、イコン画を描き、家計の足