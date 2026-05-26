2024年1月にステージ4の下咽頭がんであることを公表し、の治療のため、芸能活動を休止していたタレント・見栄晴(59)が26日、自身のインスタグラムを更新し、偶然会った元メジャーリーガーとLINEを交換したことを明かした。 【写真】3ショット、見栄晴が小さい…いやいや、西岡コーチ＆ポランコがデカいだけ 見栄晴は5月23日に宮城・楽天モバイル最強パークで開催されたプロ野球「楽天&#