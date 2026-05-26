東京ディズニーリゾートでは、夏の暑さを吹き飛ばすひんやりメニューが多数登場しています。今回は、暑い夏にぴったりのメニューから、東京ディズニーシーで提供される「シーフードの冷やし麺（トマト＆サフラン）、ガーリックシュリンプソース付き」を紹介します。 東京ディズニーシー／ホライズンベイ・レストラン「シーフードの冷やし麺（トマト＆サフラン）、ガーリックシュリンプソース付き」 価格：1,680円