【つづきを読む】「負け犬の末裔は負け犬」相手を土俵に引きずりだす挑発ついに互いの魂を懸けた＜論理戦＞が始まる――！誰よりも早く真実にたどり着いたはずなのに……。模擬事件の成績2位という結果が信じられない詩亜は、1位にランクインした不美崎の不正を疑うが……。コミックス1巻が6月16日に発売決定！絶賛予約受付中です。〈「負け犬の末裔は負け犬」相手を土俵に引きずりだす挑発ついに互いの魂を懸けた