記事ポイントメルキュール宮城蔵王リゾート＆スパが、2026年7月から9月にかけて家族向けの夏限定プログラムを実施します。館内室内プールでは、スモークと光の演出を加えた「霧と光のナイトプール」が展開されます。ホテル中庭では、星空ごろ寝フィールド、ファイヤーピット、手持ち花火体験など高原の夜を使った企画が用意されます。 宮城県蔵王町の高原リゾートホテル「メルキュール宮城蔵王リゾート＆スパ」で、2026年7月