東京ディズニーリゾートでは、ひんやりメニューなど、この時期に楽しむことができるメニューが多数登場しています。今回は、暑い夏にぴったりのメニューから、東京ディズニーシーで提供される「フライドポテト（レモンソルトシーズニング）」を紹介します。 東京ディズニーシー／カフェ・ポルトフィーノ「フライドポテト（レモンソルトシーズニング）」 価格：900円販売期間：2026年7月1日〜2027年3月31日販売店舗