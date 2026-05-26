東京ディズニーリゾートでは、夏の暑さを吹き飛ばすひんやりメニューが多数登場しています。今回は、暑い夏にぴったりのメニューから、東京ディズニーシーで提供される「冷製シーフードパスタ」を紹介します。 東京ディズニーシー／カフェ・ポルトフィーノ「冷製シーフードパスタ」 価格：1,680円販売期間：2026年6月1日〜2026年9月30日販売店舗：東京ディズニーシー／カフェ・ポルトフィーノ 東京ディズニー