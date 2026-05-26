「おはようございます」26日、静岡･裾野市の須山小学校では、車で保護者に送られてくる児童たちの姿が。（保護者）「やっぱり怖いので、送迎は必要だなと思います」（保護者）「森に帰ったり捕獲されたり…早く安心できるようにはなってほしい」周辺でも、警察がパトロールを強化。小学校で厳戒態勢になっているわけ。それは、周辺で相次いでいる“クマ”の出没です。女性「電話して」男性「やばいねこっちきて、傷つけられ