東京ディズニーリゾートでは、夏の暑さを吹き飛ばすひんやりメニューが多数登場しています。今回は、暑い夏にぴったりの冷たいデザートから、東京ディズニーシーで提供される「シェイブアイスサンデー（ピーチ、ミックスベリー、紅茶ゼリー）」を紹介します。 東京ディズニーシー／リバティ・ランディング・ダイナー「シェイブアイスサンデー（ピーチ、ミックスベリー、紅茶ゼリー）」 価格：950円販売期間：2026