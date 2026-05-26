〈朝飯前の推理で犯人号泣！英才教育を受けた13歳美少女が持つ“チート級”の推理力〉から続く自分が推理において負けたことが信じられず、詩亜は不美崎を問いただす。答えをはぐらかす不美崎に対し、詩亜は挑発の言葉を口にする。犯罪王の孫と探偵王女がついに激突する――！【前編を読む】朝飯前の推理で犯人号泣！英才教育を受けた13歳美少女が持つ“チート級”の推理力コミックス1巻が6月16日に発売決定！絶賛予約受