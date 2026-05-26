２５日、重慶市永川区安渓村の救助現場。（ドローンから、重慶＝新華社記者／王全超）【新華社重慶5月26日】中国重慶市永川区は23日夜から24日未明にかけて、今年に入って最も強い雨に見舞われた。土石流や土砂崩れが起き、多くの地区が甚大な被害を受けた。２５日、重慶市永川区安渓村の救助現場。（ドローンから、重慶＝新華社記者／王全超）豪雨災害の発生を受け、市と区の緊急災害対策指揮部（対策本部）は直ちに対応を開