中部電力の林欣吾社長は26日の記者会見で、浜岡原発の耐震設計に関わるデータ不正を調べている第三者委員会が報告書をまとめるのは6月25日の株主総会後になると説明した。「早ければ夏ごろになると考えている」と述べた。