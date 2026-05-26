栃木県上三川町の強盗殺人事件の発生1週間前、被害者宅近くで不審車両に乗っていて盗品等保管容疑で逮捕された男に関し、県警がピッキング防止法違反容疑で再逮捕する方針を固めたことが26日、捜査関係者への取材で分かった。