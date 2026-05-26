〈「そうですね」と答えただけで「罪をみとめて謝罪した」ことにされ…無実の被告人・村木厚子さんを追い詰めた検察官の“捏造の手口”〉から続く起訴後の有罪率が99.9%を超える日本の刑事司法。この極めて高い水準の裏で、冤罪被害に苦しむ人たちがいる。元厚労省官僚・村木厚子さんの著書『おどろきの刑事司法 “犯罪者”の作り方』（講談社）は、自身の壮絶な体験をもとに、冤罪が捏造される恐るべき実態を暴いた一冊だ。【画