◇プロ野球セ・パ交流戦巨人−ソフトバンク(5月26日、東京ドーム)両チームのスタメンを発表。昨季交流戦6勝11敗1分で11位だった巨人。この日、阿部慎之助監督の辞任を受けて、橋上秀樹監督代行が指揮をとります。前回8番に入っていた泉口友汰選手を1番ショートで起用。2番サードで浦田俊輔選手、3番セカンドで吉川尚輝選手と左打者が続きます。4番ファーストにダルベック選手を起用、5番捕手で大城卓三選手と中軸を担います。外