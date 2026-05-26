ソフトバンク戦前の練習を見守る、巨人の橋上秀樹監督代行＝26日、東京ドーム衝撃的なニュースから一夜明け、プロ野球巨人は26日、東京ドームで交流戦に臨んだ。橋上秀樹監督代行は練習前に選手を集め「野球選手である以上、どんな状況下でも全力を尽くして目の前の試合を戦っていこう」と呼びかけた。前監督とは連絡を取ったそうで「ただただ、申し訳なかったということを言っていた」という。辞任を決断したことには「大変、