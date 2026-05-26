国際弁護士・清原博氏が２６日、読売テレビ「かんさい情報ネットｔｅｎ．」に生出演。長女（１８）への暴行で２５日に現行犯逮捕され、その後釈放された巨人・阿部慎之助監督が２６日、監督を辞任した問題についてコメントした。長女がＣｈａｔＧＰＴで調べ、児童相談所に電話したところ、警察が自宅に来て現行犯逮捕されたという経緯について、清原氏は「現行犯逮捕できる事案だと思いますね」とした。その理由を「まず、児