韓国政府は26日、原子力潜水艦を国内で建造し、2030年代半ばの進水を目指す基本計画を明らかにしました。韓国政府は第1回未来国防戦略委員会を開き、韓国初となる原子力潜水艦の開発計画を発表しました。それによりますと、原子力潜水艦は20％未満の低濃縮ウランを燃料に使用するタイプで韓国国内で建造され、2030年代半ばに進水し、2030年代後半の実戦配備を目指すということです。会議に出席した李在明大統領は原子力潜水艦につ