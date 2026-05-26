飼い主のストレスは犬に伝わる？ 飼い主のストレスが犬に伝わるのは、飼い主の汗に含まれる成分の変化を犬が感じ取ることができるからであるとされています。 飼い主がストレスを感じているとき、アポクリン汗腺から分泌される汗の成分の変化を嗅ぎ分けているとされています。アポクリン汗腺から分泌される汗には独特のニオイがあります。 「ニオイに変化があった」＝「飼い主に変化があった」と感じているのでしょ