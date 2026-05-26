J２・J３百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST-Aで、ラスト３試合はいずれも完封勝利。それまで失点がかさんでいた横浜FCだが、最後に守備面の改善で一定の成果を示すことができた。GKの市川暉記も「結果としては出てるなっていうところはあります」と話す一方で、「３試合、クリーンシートで終わっているけど、やられてもおかしくないなっていうシーンはあるなと感じているので、そこは修正しなければいけない」と慢心はない