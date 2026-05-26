全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・中目黒の蒸留酒専門店『＆SPIRITS（アンドスピリッツ）』です。ジンとダシの異色のタッグを体験しようジンとダシ。ちょっと想像がつかない組み合わせだったけど、飲んでみるとおぉ、素直に旨〜い！オープン以来、この店の冬の名物カクテルとして人気なのが『ジンの出汁割り』。ジンの出汁割り1320円『＆SPIRITS（アンドスピリッツ）』