NECパーソナルコンピュータは、13.3型のビジネスプロフェッショナル向けモバイルノートパソコン「LAVIE NEXTREME」（X1375/KAB）を家電量販店で5月28日に発売する。価格はオープン価格。 994gの軽量設計かつ超長時間駆動 LAVIE NEXTREMEは、NECパーソナルコンピュータ製のWindows搭載ノートパソコン。Windows 11搭載かつ重さ1kg未満のノートパソコンとして、バッテリ&