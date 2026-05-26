ボスニア・ヘルツェゴビナサッカー連盟（BIH）とサプライヤーのKELME社は現地５月25日、ボスニア・ヘルツェゴビナ代表が北中米ワールドカップ（W杯）で着用する新ホーム＆アウェーユニホームを発表した。ユニホーム専門サイト『Footy Headlines』によると、今回のホームユニはネイビーブルーをベースとし、ピンストライブ柄を採用。前面にはホワイトとイエローの細いラインが配置されている。 一方のアウェーユニはホワ