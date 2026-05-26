日テレ・東京ヴェルディベレーザのMF塩越柚歩が、SNSを通じてアジア制覇を逃した悔しさを綴った。ベレーザは５月23日、韓国で行なわれたアジア・女子チャンピオンズリーグ（AWCL）決勝で、ネゴヒャン女子蹴球団（北朝鮮）と対戦。初優勝をかけた大一番に臨んだが、０−１で敗れ、あと一歩届かなかった。25日、塩越は自身のインスタグラムを更新。悔しさとともに、支えてくれた人たちへの感謝を綴った。 「AWCL準優勝で