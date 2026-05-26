1994年の創刊以来、読者と本をつなぐ“出会いの場”として親しまれてきた一冊が、32年の歴史に区切りをつけます。KADOKAWAは5月26日、月刊誌「ダ・ヴィンチ」を2026年11月号（10月6日発売）をもって休刊すると発表しました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】「ダ・ヴィンチ」は1994年4月、本の情報誌としてリクルートで創刊。その後、メディアファクトリーへの移管を経て、2013年以降はKADOKAWAから「本とコ