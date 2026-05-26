「食べる量を減らしているのに痩せない」「運動もしているのに体重が思うように落ちない」このような悩みはとてもよくあります。体重が減らないと、つい「努力が足りないのでは」と考えてしまいがちですが、実際には食事や運動だけでは説明しきれない原因が隠れていることも少なくありません。体重が落ちにくい背景には、生活習慣の乱れ、筋肉量の低下、睡眠不足、ストレス、睡眠時無呼吸症候群、さらにはホルモン異常などの病気が