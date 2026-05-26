今シーズン、クラブ史上初めてプレーオフ進出を決めたプロバスケットボールB3リーグの金沢武士団（サムライズ）が25日夜、金沢市内で感謝の会を開きさらなる飛躍を誓いました。金沢武士団（サムライズ）感謝の会にはパートナー企業などおよそ60人が参加しました。田中理人代表取締役COOは「今シーズンはクラブ史上初のプレーオフ進出を決めることができ、皆様に感謝を伝えたい」と挨拶しこれからの活躍を誓いました。B3リーグに参