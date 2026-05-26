ロサンゼルス・ドジャースの公式Instagramは5月26日、投稿を更新。フィギュアスケート・ペアの三浦璃来選手・木原龍一選手との共同投稿で、始球式の様子を公開し、反響を呼んでいます。【写真】“りくりゅう”ペア、ドジャース始球式に登場「監督さんのキャッチャーもステキ」同アカウントは「名誉始球式に、日本の五輪金メダリストである三浦璃来選手と木原龍一選手が登場」と英語でつづり、6枚の写真と1本の動画を披露。木原選手