元宝塚歌劇団花組トップスターで女優の真矢ミキ（62）が26日、自身のインスタグラムを更新。出演イベントのオフショットを披露した。真矢は「先日、映画『免許返納』のプレミア試写がありました」と書き出し、出演者らとのオフショットを公開。「何万回と階段を降りてきた人生ですが、ピンヒールで挑む高さある急階段はまた別のお話…ドレスの裾も微妙にひきずっていたので久しぶりにシビレました」と打ち明けた。また「ふと