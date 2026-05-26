粧美堂は、パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスとの協業により、人気キャラクター「ちいかわ」とドン・キホーテの公式キャラクター「ドンペン」との限定商品を、6月6日より、全国のドン・キホーテ系列50店舗限定で発売を開始する。【画像】かわいい！“ドンペン”になっちゃったちいかわたち本取り組みは、全国のドン・キホーテ系列50店舗において限定商品を展開するもので同社が商品企画・供給を担う。