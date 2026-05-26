巨人の阿部慎之助監督が長女への暴行容疑の責任で辞任したことを受け、先ほど球団の山口寿一オーナーがコメントしました。山口オーナーは「このように重大な不祥事を起こしまして、ファンの皆様とすべてのプロ野球関係者の皆様に深くおわびを申し上げます。阿部監督からは巨人の監督の名を汚してしまい誠に申し訳ないと辞任の申し出がありました。暴力をふるったこと、そして逮捕されたという事実は消すことができないので、監督の