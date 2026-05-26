歌舞伎役者・俳優の市川團十郎さんが5月26日、自身のインスタグラムを更新。子どもたちを想う親心を綴りました。【写真を見る】【 市川團十郎 】親子で手をつなぎ「もう半分大人ですから、そんなに心配する事ないんですが、」親心綴る團十郎さんは、手をつないだ写真を添えて、「今日から麗禾は学校の行事でお出かけ、、もう半分大人ですから、そんなに心配する事ないんですが、心配してます、笑。」と、長女の麗禾（市川ぼたん）