新チーム名「アランマーレ秋田庄内」を発表し、記念写真に納まる川釣奈津選手（左から2人目）ら＝26日午後、秋田県庁バレーボールのSVリーグで、2026〜27年シーズンから活動拠点を秋田県の秋田市と潟上市に移す女子のアランマーレ山形は26日、新チーム名を「アランマーレ秋田庄内」とすると発表した。秋田県庁で記者会見した川釣奈津選手は「秋田から愛されるチームになれるよう頑張っていきたい」と抱負を語った。チーム名に