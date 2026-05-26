2025年以降の30年間にM6以上の地震が起きる確率（画像は地震予知総合研究振興会の松浦律子・上席研究員提供）日本列島や周辺の内陸の浅い場所で起きた地震の8割は、過去の大きな地震に関連する「余震」であったとの分析結果を、地震予知総合研究振興会などのチームが26日発表した。被害が生じうるマグニチュード（M）6以上の地震が30年以内に起きる確率も算出、国内の6％超の地域で確率6％以上になったという。6％以上の確率に