人気VTuberが所属する事務所「にじさんじ」の男性4人組ボーカルユニット「ROF-MAO（ろふまお）」が26日、公式Xを更新。メンバーの剣持刀也が28日をもってグループ活動を「修了」し、加賀美ハヤト、不破湊、甲斐田晴の3人がグループ活動を休止することを発表した。「この度、2026年5月28日(木)をもちまして、 所属メンバーの『剣持刀也』がROF-MAO としてのユニット活動を『修了』することとなりました」と報告。「ROF-MAOは、2