27日は西から雨の範囲が広がるでしょう。鹿児島県の種子島・屋久島地方では27日(水)未明から27日(水)夕方にかけて、線状降水帯が発生する可能性があります。午後5時更新の最新の予報をお伝えします。■「台風6号」発生へ日本の南を北上か26日(火)に発生した熱帯低気圧は、今後27日(水)午前9時までに台風に発達する見込みです。次に台風が発生すれば、台風6号ということになります。この熱帯低気圧は今後、発達しながら北西に進み